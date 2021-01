Atalanta, Gasperini: “Con il Parma turnover in campo, solo Pasalic è infortunato” (Di martedì 5 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini ha presentato la partita Atalanta-Parma del 6 gennaio in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro non ha nascosto la preoccupazione per la lunga maratona che li aspetta:… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Gian Pieroha presentato la partitadel 6 gennaio in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro non ha nascosto la preoccupazione per la lunga maratona che li aspetta:… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

stebellentani : Gasperini irremovibile, non vuole più Gomez. l’Inter offre “il cavallo di ritorno Gagliardini” o Ranocchia che “non… - AtalantaBCFeed : Atalanta-Parma, Gasperini in conferenza stampa #ForzaAtalanta #ABC1907 - ItaSportPress : Atalanta, Gasperini: 'Buon momento, vogliamo proseguire la striscia positiva. Campionato imprevedibile' -… - AmoBergamo : #Bergamo Gasperini: «Le big sono tutte lì, bisogna fare strisce positive. Ilicic è tornato a divertirsi» - sportparma : Atalanta, Gasperini: «Siamo in un buon momento, ma attenti al Parma» -