Atalanta e Parma, che sfida nel 1992 sui colombiani. Qui arriva Valenciano, in Emilia Asprilla... con l’ok di Pablo Escobar (Di martedì 5 gennaio 2021) Tutta colpa di un torneo preolimpico dove quel colombiano sembrava un fenomeno. Ok, magari non aveva proprio il fisico dell’atleta ma una castagna terrificante. E pure quell’altro là davanti non era mica male, non alto nemmeno lui ma che potenza … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 5 gennaio 2021) Tutta colpa di un torneo preolimpico dove quel colombiano sembrava un fenomeno. Ok, magari non aveva proprio il fisico dell’atleta ma una castagna terrificante. E pure quell’altro là davanti non era mica male, non alto nemmeno lui ma che potenza …

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - AntonioSpurs13 : @Nichola23304153 @MstrDoor @pisto_gol Bastoni ha una decina di presenze più o meno con la Atalanta. Non è esattamen… - Jackglasson2 : Seria a predictions week 16: Cagliari 2-1 Benevento Atalanta 3-0 Parma Bologna 3-1 Udinese Crotone 0-2 Roma Laz… - praveenmahi77 : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo in the Serie A this season: ?? Sampdoria ???? Roma ???? Spezia ?? Lazio ???? Cagliari ? Torino ???? Ge… - _usmannasir : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo in the Serie A this season: ?? Sampdoria ???? Roma ???? Spezia ?? Lazio ???? Cagliari ? Torino ???? Ge… -