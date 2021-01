Assicurazione auto, arriva la stangata per 700 mila: colpa degli incidenti (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 2021 porta una brutta sorpresa ad almeno 700mila automobilisti: aumentano i premi Rc auto, vediamo quali sono i numeri. Il 2021 porta agli automobilisti una stangata che in un momento storico come quello che stiamo vivendo con il Covid, proprio non ci voleva. Qualche numero: sono 700.000 gli automobilisti che nel 2020 hanno denunciato alla propria Assicurazione un incidente con colpa e nel 2021 dovranno fare i conti con un peggioramento e un aumento del premio Rc auto. Questa è una brutta notizia, anche se secondo l’osservatorio Rc auto di Facile.it, il dato è comunque notevolmente diminuito rispetto a quello rilevato un anno fa (-40,5%). Il motivo della diminuzione? E’ stata la limitazione ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 2021 porta una brutta sorpresa ad almeno 700mobilisti: aumentano i premi Rc, vediamo quali sono i numeri. Il 2021 porta aglimobilisti unache in un momento storico come quello che stiamo vivendo con il Covid, proprio non ci voleva. Qualche numero: sono 700.000 glimobilisti che nel 2020 hanno denunciato alla propriaun incidente cone nel 2021 dovranno fare i conti con un peggioramento e un aumento del premio Rc. Questa è una brutta notizia, anche se secondo l’osservatorio Rcdi Facile.it, il dato è comunque notevolmente diminuito rispetto a quello rilevato un anno fa (-40,5%). Il motivo della diminuzione? E’ stata la limitazione ...

