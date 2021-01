Ascolti Tv lunedì 4 gennaio 2021 | GF Vip | Il tuttofare | Aldo | Giovanni e Giacomo | dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 gennaio 2021)Tv. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Cosa avranno scelto gli italiani per la serata dell’ultimo giorno dell’anno? Ecco come è andata.Tvdi ascolto prima serata di ieri Mediaset Con l’inizio della settimana i palinsesti, soprattutto nel preserale, tornano alla consueta programmazione. Su Canale 5 “Striscia la Notizia” (.000 spettatori, % di) precede “Grande Fratello Vip” che intrattiene ...