Artigianato artistico | Ronca lancia l’allarme | “Sistema rischia il collasso”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – In una provincia alla prese con le zone gialle, arancioni o rosse, si colora di tinte fosche il settore dell’economia legata all’tradizionale. “L’ assenza di ristori per il settoretradizionale significa mancanza di rispetto per gli ambasciatori del made in Italy nel mondo”. Ci va giù duro e pesante il presidente provinciale della Cna di Salerno Lucioche si fa portavoce ed interprete della categoria che rappresenta non solo i ceramisti ma anche gli orafi, pellicciai, pellettai, creatori di bijou clamorosamente esclusi dalla possibilità di accedere agli aiuti economici predisposti dal Governo centrale per le categorie produttive danneggiate dall’emergenza, chiusi nelle fasce rosse e privati di qualsiasi opportunità di aiuto. Un calcio in faccia ...