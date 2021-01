Arriva un nuovo documentario sul Basket: “Tony Parker – The Final Show” (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo “The Last Dance” il nuovo documentario su Netflix Arriva domani, 6 gennaio, su Netflix, il nuovo documentario a tema Basket: “Tony Parker – The Final Show”. Dopo il successo di “The Last Dance”, dedicato all’ultima stagione dei “Chicago Bulls” e a Michael Jordan da domani nel catalogò verrà inserito quello dedicato a Tony Parker ex stella dei San Antonio Spurs. Leggi anche: “The Last Dance” il documentario è la cosa più vista su Netflix Italia Il giocatore, francese, verrà raccontato con contenuti inediti, fino alle vittorie e ai premi: Parker è stato il primo giocatore europeo di sempre a vincere il premio di MVP. Il est le premier français à ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo “The Last Dance” ilsu Netflixdomani, 6 gennaio, su Netflix, ila tema: “– The”. Dopo il successo di “The Last Dance”, dedicato all’ultima stagione dei “Chicago Bulls” e a Michael Jordan da domani nel catalogò verrà inserito quello dedicato aex stella dei San Antonio Spurs. Leggi anche: “The Last Dance” ilè la cosa più vista su Netflix Italia Il giocatore, francese, verrà raccontato con contenuti inediti, fino alle vittorie e ai premi:è stato il primo giocatore europeo di sempre a vincere il premio di MVP. Il est le premier français à ...

DisneyPlusIT : Arriva il nuovo anno ???? #WandaVision, una Serie Originale Marvel Studios, in streaming in esclusiva dal 15 Genna… - austerix22 : RT @pazzeska4: “adesso arriva il temporale di nuovo,ma a me piace anche guardare il temporale capisci? è tutti così strano,una follia” #ros… - robertaa96r : RT @pazzeska4: “adesso arriva il temporale di nuovo,ma a me piace anche guardare il temporale capisci? è tutti così strano,una follia” #ros… - MasputPutzu : Arriva dal Policlinico di Milano il nuovo primario della Terapia intensiva neonatale di Alessandria #milano… - pazzeska4 : “adesso arriva il temporale di nuovo,ma a me piace anche guardare il temporale capisci? è tutti così strano,una fol… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva nuovo Nuovo decreto, arriva il lockdown soft dopo le feste: il calendario dei divieti fino al 15 gennaio TorinoToday Stellantis, tante auto elettriche già in vendita e molte in arrivo

Dal matrimonio tra Fca e Psa ampie possibilità per la condivisione di piattaforme di ultima generazione che permettono di costruire vetture in ogni segmento ...

Mario Biondi, in arrivo il nuovo album "Dare"

Così Mario Biondi annuncia il suo nuovo album “Dare” in uscita il 29 gennaio: un progetto ricco di collaborazioni con vecchi e nuovi amici, 10 inediti, più 3 rivisitazioni di grandi successi della mus ...

Dal matrimonio tra Fca e Psa ampie possibilità per la condivisione di piattaforme di ultima generazione che permettono di costruire vetture in ogni segmento ...Così Mario Biondi annuncia il suo nuovo album “Dare” in uscita il 29 gennaio: un progetto ricco di collaborazioni con vecchi e nuovi amici, 10 inediti, più 3 rivisitazioni di grandi successi della mus ...