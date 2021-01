Arriva The High Republic, la nuova saga di Star Wars (Di martedì 5 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v= A0N3DE5y8U Non solo nuovi film destinati al cinema e, soprattutto, tante serie per lo streaming su Disney+ sulla scia del successo di The Mandalorian: l’universo di Star Wars non frena la sua espansione. E ora tocca a una collana di romanzi e fumetti. Inizialmente anticipata con la misteriosa etichetta di Project Luminous, il vero nome è Star Wars: The High Republic. Come si vede anche nel trailer diffuso in queste ore, racconterà l’epoca d’oro dell’ordine Jedi, secoli prima delle vicende degli Skywalker viste nelle trilogie filmiche, quando appunto i cavalieri della Repubblica, allora più florida che mai, s’impegnavano a portare la luce della Forza anche negli angoli più oscuri della galassia. La prima fase di queste pubblicazioni, intitolata Light of ... Leggi su wired (Di martedì 5 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v= A0N3DE5y8U Non solo nuovi film destinati al cinema e, soprattutto, tante serie per lo streaming su Disney+ sulla scia del successo di The Mandalorian: l’universo dinon frena la sua espansione. E ora tocca a una collana di romanzi e fumetti. Inizialmente anticipata con la misteriosa etichetta di Project Luminous, il vero nome è: The. Come si vede anche nel trailer diffuso in queste ore, racconterà l’epoca d’oro dell’ordine Jedi, secoli prima delle vicende degli Skywalker viste nelle trilogie filmiche, quando appunto i cavalieri della Repubblica, allora più florida che mai, s’impegnavano a portare la luce della Forza anche negli angoli più oscuri della galassia. La prima fase di queste pubblicazioni, intitolata Light of ...

