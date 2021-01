Arriva il nuovo DPCM del 7 gennaio. Ancora zone rosse ma non si scarta l’ipotesi di una zona bianca. Ecco cos’è e dove (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ grande attesa per l’arrivo del 7 gennaio, giorno in cui entrerà in vigore un nuovo DPCM con nuove regolamentazioni, anche se al momento si parla di un provvedimento provvisorio tra il 7 e il 15 gennaio e un’ipotesi di zona rossa nel weekend del 9 e 10 gennaio con un intervallo di giallo tra il 7 e l’8. Le ipotesi al vertice Nella serata di ieri un vertice tra Governo e Regioni, dove erano presenti i ministri per le Autonomie e per la Salute Francesco Boccia e Roberto Speranza e, tra i governatori, Toti, Zaia, Bonaccini e Toma. Speranza ha commentato Valutiamo l’ipotesi per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ grande attesa per l’arrivo del 7, giorno in cui entrerà in vigore uncon nuove regolamentazioni, anche se al momento si parla di un provvedimento provvisorio tra il 7 e il 15e un’ipotesi dirossa nel weekend del 9 e 10con un intervallo di giallo tra il 7 e l’8. Le ipotesi al vertice Nella serata di ieri un vertice tra Governo e Regioni,erano presenti i ministri per le Autonomie e per la Salute Francesco Boccia e Roberto Speranza e, tra i governatori, Toti, Zaia, Bonaccini e Toma. Speranza ha commentato Valutiamoper il prossimo fine settimana di applicare le misure darossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli ...

