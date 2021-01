Arrestato a Washington il capo dei fascisti trumpiani dei Proud Boys (Di martedì 5 gennaio 2021) Il resto che gli contestano è marginale rispetto alla pericolosità del personaggio e del gruppo fascista che comanda, Il leader dei Proud Boys, organizzazione di estrema destra che sostiene il ... Leggi su globalist (Di martedì 5 gennaio 2021) Il resto che gli contestano è marginale rispetto alla pericolosità del personaggio e del gruppo fascista che comanda, Il leader dei, organizzazione di estrema destra che sostiene il ...

Enrique Tarrio, il leader dei Proud Boys, è stato arrestato a Washington. Il sistema americano sta difendendo con…
Enrique Tarrio, il leader dell'organizzazione di estrema destra Proud Boys, è stato arrestato ieri dalla polizia di…
Il sindaco di #Washington chiede l'aiuto della #GuardiaArmata Nazionale in vista delle #dimostrazioni contro la #ratifica d…