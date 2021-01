Arisa, il nuovo colore di capelli è rivoluzionario: “Che ne dite?” – FOTO (Di martedì 5 gennaio 2021) nuovo colore di capelli per la cantante Arisa. Che cosa ha combinato? Questa volta ha deciso di non stravolgere troppo, ma la novità le dona molto La cantante Arisa presenta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 5 gennaio 2021)diper la cantante. Che cosa ha combinato? Questa volta ha deciso di non stravolgere troppo, ma la novità le dona molto La cantantepresenta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

IsaeChia : ‘#Amici20’, #Arisa paparazzata dai fotografi di ‘#Chi’ con il suo nuovo compagno: le foto - _carotino : 2021 nuovo album di francesca? — 2021 mi aspetto lei, arisa e marco - peppemanc61 : @ARISA_OFFICIAL @RaiUno Ciao amore mio, auguri di un sereno nuovo anno 2021???????????????????????? - RobertoAffatiga : @ARISA_OFFICIAL @RaiUno Una festa meravigliosa di artisti della canzone presentata dal grande @Amedeus per un augur… - DionisiaBigazzi : Buon Anno Nuovo ..Certo..... certa nostra TV nostrana con Gianni Morandi ( non me ne voglia,il 31 preferirei altri… -