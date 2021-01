Arcuri: 'Sui vaccini non siamo in ritardo, abbiamo dosi sufficienti' - Negli Usa 20,8 milioni di contagi, un morto ogni 33 secondi (Di martedì 5 gennaio 2021) Il commissario Arcuri con una lettera al Corriere della Sera parla della situazione vaccini in Italia: 'Non siamo in ritardo, abbiamo dosi sufficienti ma se ci fossero altri vaccini oltre a Pfizer ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 gennaio 2021) Il commissariocon una lettera al Corriere della Sera parla della situazionein Italia: 'Noninma se ci fossero altrioltre a Pfizer ...

Advertising

CarloCalenda : I Leghisti difendono #Gallera su dichiarazioni deliranti sui vaccini, i fan di Conte difendono Arcuri sul piano vac… - FrancescoBonif1 : Il mistero sui vaccini: 1) Perché non c’è ancora un piano? 2) Perché procediamo a rilento mentre la Germania corre?… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con Capezzone e @lorenzocast89. Caos scuola, si riparte (forse) l’… - Fratzen13 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con Capezzone e @lorenzocast89. Caos scuola, si riparte (forse) l’11. Arcur… - giannettimarco : RT @Corriere: La lettera di Arcuri: «Sui vaccini non siamo in ritardo. Ecco come funzionerà il piano» -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri Sui Colpa d’Arcuri: il ritornello delle opposizioni (anche) sui vaccini Il Fatto Quotidiano Arcuri: "Sui vaccini non siamo in ritardo, abbiamo dosi sufficienti" | Negli Usa 20,8 milioni di contagi, un morto ogni 33 secondi

Il commissario Arcuri con una lettera al Corriere della Sera parla della situazione vaccini in Italia: "Non siamo in ritardo, abbiamo dosi sufficienti ma se ci fossero altri vaccini oltre a Pfizer sar ...

Vaccini, Federico (M5S): “Sui ritardi da Toma giustificazioni imbarazzanti”

I vaccini in Molise sono ripartiti solo oggi a causa dei ritardi del presidente Toma e dell’Azienda sanitaria, non per le siringhe non conformi: una scusa ridicola, smentita subito dal responsabile de ...

Il commissario Arcuri con una lettera al Corriere della Sera parla della situazione vaccini in Italia: "Non siamo in ritardo, abbiamo dosi sufficienti ma se ci fossero altri vaccini oltre a Pfizer sar ...I vaccini in Molise sono ripartiti solo oggi a causa dei ritardi del presidente Toma e dell’Azienda sanitaria, non per le siringhe non conformi: una scusa ridicola, smentita subito dal responsabile de ...