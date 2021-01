Arcuri “Strumentale fare consuntivi a 4 giorni da avvio vaccinazioni” (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Per vaccinare il numero massimo di cittadini italiani nel tempo più breve possibile servono un numero adeguato di vaccini, un piano logistico e organizzativo efficiente e strutture capaci di somministrare le due dosi rapidamente e nel corretto intervallo”. E’ quanto scrive il commissario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri in una lettera al Corriere della sera. “Sono passati solo 4 giorni dall’inizio della campagna – aggiunge – è davvero presto e sarebbe Strumentale fare già consuntivi. Sono certo che lo spirito di collaborazione che abbiamo messo in campo porterà rapidamente ad azzerare queste asimmetrie” tra Regioni. E se così non sarà di certo non mi esimerò dal denunciarlo”. In queste prime settimane “i destinatari dei vaccini sono i medici, gli infermieri e le Rsa. Poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Per vaccinare il numero massimo di cittadini italiani nel tempo più breve possibile servono un numero adeguato di vaccini, un piano logistico e organizzativo efficiente e strutture capaci di somministrare le due dosi rapidamente e nel corretto intervallo”. E’ quanto scrive il commissario per l’emergenza sanitaria Domenicoin una lettera al Corriere della sera. “Sono passati solo 4dall’inizio della campagna – aggiunge – è davvero presto e sarebbegià. Sono certo che lo spirito di collaborazione che abbiamo messo in campo porterà rapidamente ad azzerare queste asimmetrie” tra Regioni. E se così non sarà di certo non mi esimerò dal denunciarlo”. In queste prime settimane “i destinatari dei vaccini sono i medici, gli infermieri e le Rsa. Poi ...

CorriereCitta : Arcuri “Strumentale fare consuntivi a 4 giorni da avvio vaccinazioni” - FraLauricella : #Arcuri «Sono passati solo quattro giorni dall’inizio della campagna, è davvero presto e sarebbe strumentale fare g… - giallideilimoni : @paoletto11 @alebarbano @fabiospes1 Dai Paolo, io ho il diritto di criticare un tweet sfacciatamente strumentale e… - Aringoogle : @dorinileonardo C'è gente che non sa leggere i numeri. O non vuole leggerli. Non solo. Mi pare che solo @ilpost ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri Strumentale Arcuri "Strumentale fare consuntivi a 4 giorni da avvio vaccinazioni" La Sicilia Arcuri “Strumentale fare consuntivi a 4 giorni da avvio vaccinazioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Per vaccinare il numero massimo di cittadini italiani nel tempo più breve possibile servono un numero adeguato di ...

Vaccino anti Covid, Arcuri spiega chi lo riceverà da febbraio

L’Italia non è in ritardo dal punto di vista della campagna vaccinale. Lo ha detto Domenico Arcuri, in una lettera inviata al Corriere della Sera.

ROMA (ITALPRESS) – “Per vaccinare il numero massimo di cittadini italiani nel tempo più breve possibile servono un numero adeguato di ...L’Italia non è in ritardo dal punto di vista della campagna vaccinale. Lo ha detto Domenico Arcuri, in una lettera inviata al Corriere della Sera.