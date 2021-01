Arcuri: "Pfizer, ritardo comprensibile In Ue siamo secondi solo a Germania" (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - "La Pfizer ha qualche ritardo, qualche aggiustamento da fare come probabilmente è comprensibile. Si trova alle prese con una distribuzione molto complessa che riguarda tutti i paesi d'Europa. Sono convinto che anche loro potranno presto normalizzarsi e migliorare il servizio che fanno al nostro Paese". Così al Tg1 il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha risposto alla domanda se fosse soddisfatto della fornitura della Pfizer. Quanto all'andamento delle vaccinazioni in Italia, Arcuri ha sottolineato: "In questo momento in Italia sono state fatte 221.900 vaccinazioni, la giornata è ancora lunga e in molti luoghi del nostro Paese si vaccina fino a tarda serata. Io confido che potremmo arrivare, a fine giornata, ad almeno 235mila italiani vaccinati". ... Leggi su agi (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - "Laha qualche, qualche aggiustamento da fare come probabilmente è. Si trova alle prese con una distribuzione molto complessa che riguarda tutti i paesi d'Europa. Sono convinto che anche loro potranno presto normalizzarsi e migliorare il servizio che fanno al nostro Paese". Così al Tg1 il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico, ha risposto alla domanda se fosse soddisfatto della fornitura della. Quanto all'andamento delle vaccinazioni in Italia,ha sottolineato: "In questo momento in Italia sono state fatte 221.900 vaccinazioni, la giornata è ancora lunga e in molti luoghi del nostro Paese si vaccina fino a tarda serata. Io confido che potremmo arrivare, a fine giornata, ad almeno 235mila italiani vaccinati". ...

