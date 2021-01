Affaritaliani : Arcuri arruola 'Bauli in piazza' per la campagna di vaccinazione -

Roma, 5 gen. (askanews) - Bauli in Piazza (Bip), Associazione di Promozione Sociale di lavoratori dello spettacolo e degli eventi, nata per supportare un settore fermo da marzo 2020 a causa della pand ...“Abbiamo medici e infermieri che hanno 50 giorni di ferie arretrate, non li faccio rientrare in servizio per un vaccino” – è quanto dichiarato dall’assessore alla Sanità Giulio Gallera, in risposta al ...