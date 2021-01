Arabia Saudita, fine dell’embargo contro il Qatar: l’annuncio (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Arabia Saudita ha deciso di mettere fine all’embargo contro il Qatar. Un accordo fortemente sponsorizzato dal Presidente Usa Donald Trump. A partire dalla giornata di lunedì, l’Arabia Saudita riaprirà i confini con il Qatar. Una decisione storica, che mette fine all’embargo proclamato tre anni fa . l’annuncio è arrivato dal Ministro degli Esteri del Kuwait, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ha deciso di mettereall’embargoil. Un accordo fortemente sponsorizzato dal Presidente Usa Donald Trump. A partire dalla giornata di lunedì, l’riaprirà i confini con il. Una decisione storica, che metteall’embargo proclamato tre anni fa .è arrivato dal Ministro degli Esteri del Kuwait, L'articolo proviene da Inews.it.

Il riavvicinamento Qatar-Arabia Saudita è parte del processo con cui il Golfo si compatta per paura del… Stop all'embargo con il Qatar, in Arabia Saudita la firma dell'accordo. L'Arabia Saudita riaprirà i propri confini con il Qatar, mettendo fine a un isolamento del Qatar da parte degli stati del Golfo. Dopo tre anni arriva la pace fra Qatar e Arabia Saudita.