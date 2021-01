Approvato il nuovo decreto: no spostamenti tra Regioni fino al 15, weekend in zona arancione. Scuola in presenza dall'11. Le misure (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha Approvato nella tarda serata di ieri un decreto-legge che introduce ulteriori ... Leggi su leggo (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, hanella tarda serata di ieri un-legge che introduce ulteriori ...

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato nella tarda serata di ieri un decreto-legge che introduce ...

Nuovo decreto Covid, le regole per spostamenti e visite

Con l'approvazione in nottata del nuovo decreto Covid, arrivano le nuove regole e i divieti per spostamenti e visite ai parenti per il periodo dal 7 al 15 gennaio. Ecco, nel dettaglio, cosa ha deciso ...

