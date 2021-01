Anziana uccisa in casa dalla sua badante dopo ore di vera e propria tortura

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 5 gennaio 2021) . La signora Maria Luisa è statasuaall’interno del suo appartamento al Palocco, Roma. Inizialmente accusata di maltrattamenti aggravati verso famigliari o conviventi, la, una cinquantenne kazaka regolarmente assunta, dovrà rispondere di omicidio volontario nei confronti dell’. Maria Luisa Lombardi è morta a giugno all’età di 81 anni. Per il suo omicidio è accusata una cinquantenne kazaka regolarmente assunta per farle da. La telecamera installata nella camera da letto della signora l’ha inchiodata e la procura avrebbe adesso in mano, ricostruisce oggi il Messaggero, scene davvero raccapriccianti: violenza e ore dinei confronti ...