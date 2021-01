Animali da compagnia | la loro presenza fa bene alla salute mentale

Leggi su dilei

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tutti i proprietari di cani e gatti, e in generale dida, non hanno bisogno della conferma da parte della scienza per saper riconoscere ifici dellain casa. Una carezza, una coccola data in un momento qualsiasi della giornata, le fusa o l’abbaiare gioioso: sono queste le cose che sanno farci tornare il sorriso anche dopo la peggiore delle giornate. Combattono la solitudine, portano il calore nel cuore, ci danno amore incondizionato e tutto ciò che chiedono in cambio è solo la nostra attenzione. Quello che si crea tra gli esseri umani e glidomestici è uno dei legami d’amore più puri e autentici di sempre. Ma c’è anche chi, per scetticismo o cinismo, non crede in questa magia. Ed è a questo punto che, se le esperienze degli altri non bastano ...