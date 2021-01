Angelini Pharma acquista Arvelle Therapeutics: ecco i progetti importanti che ha (Di martedì 5 gennaio 2021) Qualche informazione su Angelini Pharma e sull’acquisizione in corso Angelini Pharma è l’azienda farmaceutica che tutti conoscono per questi quattro importanti prodotti: Moment, Tachipirina, Amuchina e anche Pampers (ne possiede il marchio). Il fondatore di questo gruppo importante iniziato da un piccolo laboratorio farmaceutico è Francesco Angelini, ad Ancona nel 1919. Una realtà poi cresciuta nel secondo dopoguerra fino a diventare molto importante per l’economia medica italiana, si allarga nuovamente con un nuovo e importante accordo: acquista la società biofarmaceutica svizzera Arvelle Therapeutics. Costo dell’operazione e la corsa sul cenobamato, farmaco contro l’epilessia Il costo dell’operazione è di 960 milioni di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Qualche informazione sue sull’acquisizione in corsoè l’azienda farmaceutica che tutti conoscono per questi quattroprodotti: Moment, Tachipirina, Amuchina e anche Pampers (ne possiede il marchio). Il fondatore di questo gruppo importante iniziato da un piccolo laboratorio farmaceutico è Francesco, ad Ancona nel 1919. Una realtà poi cresciuta nel secondo dopoguerra fino a diventare molto importante per l’economia medica italiana, si allarga nuovamente con un nuovo e importante accordo:la società biofarmaceutica svizzera. Costo dell’operazione e la corsa sul cenobamato, farmaco contro l’epilessia Il costo dell’operazione è di 960 milioni di ...

