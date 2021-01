Anelli (pres. Fnomceo): “No vax? Tra i medici il fenomeno è trascurabile” (Di martedì 5 gennaio 2021) “No vax? Tra i medici il fenomeno è trascurabile, a livello generale invece è un grande problema. Contiamo che nel giro dei prossimi due mesi tutti i medici siano vaccinati”. Sono parole di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), intervenuto questa mattina su Cusano Italia Tv. medici no vax, secondo Anelli (Fnomceo) sono un problema trascurabile “Per quanto riguarda i medici il fenomeno (no vax, ndr) è assolutamente trascurabile – ha affermato Anelli – I no vax invece sono un ... Leggi su urbanpost (Di martedì 5 gennaio 2021) “No? Tra iil, a livello generale invece è un grande problema. Contiamo che nel giro dei prossimi due mesi tutti isiano vaccinati”. Sono parole di Filippoidente della Federazione nazionale degli ordini dei, chirurghi e odontoiatri (), intervenuto questa mattina su Cusano Italia Tv.no, secondo) sono un problema“Per quanto riguarda iil(no, ndr) è assolutamente– ha affermato– I noinvece sono un ...

