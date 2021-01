Anelli: “I no vax? Sono la negazione della medicina” (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – Sui no vax “per quanto riguarda i medici il fenomeno è assolutamente trascurabile. I no vax invece sono un problema da sempre. Per noi rappresentano la negazione della medicina nel momento in cui il vaccino viene messo in discussione. Il vaccino è uno strumento potentissimo, che ha effetti collaterali trascurabili. Il problema riguarda anche la disinformazione circolata attraverso i social, faccio riferimento a quella fandonia sull’autismo collegata al vaccino e poi smentita da tutte le autorità scientifiche”. Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli Odontoiatri (Fnomceo) Filippo Anelli, ospite del programma ‘L’imprenditore e gli altri’ condotto dal fondatore dell’Unicusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv. “VA ALLARGATA LA VACCINAZIONE ANCHE AI DENTISTI” Leggi su dire (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – Sui no vax “per quanto riguarda i medici il fenomeno è assolutamente trascurabile. I no vax invece sono un problema da sempre. Per noi rappresentano la negazione della medicina nel momento in cui il vaccino viene messo in discussione. Il vaccino è uno strumento potentissimo, che ha effetti collaterali trascurabili. Il problema riguarda anche la disinformazione circolata attraverso i social, faccio riferimento a quella fandonia sull’autismo collegata al vaccino e poi smentita da tutte le autorità scientifiche”. Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli Odontoiatri (Fnomceo) Filippo Anelli, ospite del programma ‘L’imprenditore e gli altri’ condotto dal fondatore dell’Unicusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv. “VA ALLARGATA LA VACCINAZIONE ANCHE AI DENTISTI”

