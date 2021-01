Andrea Zenga, mamma Roberta Termali: il rapporto con papà Walter (Di martedì 5 gennaio 2021) La vita privata di Andrea Zenga, concorrente del GF Vip, mamma Roberta Termali: il rapporto con papà Walter. (Instagram)Walter Zenga? Un padre assente, lo ha ribadito suo figlio Andrea nel corso della giornata di ieri a Grande Fratello Vip. Ha spiegato il gieffino: “Non ho mai passato Natale o compleanni con lui. Non abbiamo rapporti, quindi non mi manca”. Leggi anche –> GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fermati sul più bello: i motivi Padre e figlio non si vedono da qualcosa come 14 anni e il ragazzo è certo: deve essere l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale a fare un passo verso di lui. Diverso è sicuramente il rapporto con la madre, ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 gennaio 2021) La vita privata di, concorrente del GF Vip,: ilcon. (Instagram)? Un padre assente, lo ha ribadito suo figlionel corso della giornata di ieri a Grande Fratello Vip. Ha spiegato il gieffino: “Non ho mai passato Natale o compleanni con lui. Non abbiamo rapporti, quindi non mi manca”. Leggi anche –> GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fermati sul più bello: i motivi Padre e figlio non si vedono da qualcosa come 14 anni e il ragazzo è certo: deve essere l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale a fare un passo verso di lui. Diverso è sicuramente ilcon la madre, ...

