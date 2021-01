Anders Vejrgang, campione di Fifa 21, segue le orme dell’Arsenal degli Invincibili (Di martedì 5 gennaio 2021) Anders Vejrgang sta ripercorrendo le gesta degli Invincibili. Chi di voi non si ricorda di quella squadra fantastica! Stiamo parlando dell’Arsenal che nell’edizione 2003-2004 della Premier League, campionato inglese di calcio, ha dominato la stagione senza perdere mai nemmeno una partita. I protagonisti di quella squadra erano Thierry Henry, Patrick Vieira e tanti altri, tutti guidati da Arsene Wenger. In quel campionato i Gunners raccolsero 26 vittorie e 12 pareggi vincendo il campionato. Il giovane danese Anders Vejrgang sta ripercorrendo i passi di quella fantastica squadra. Ovviamente a suo modo dato che non gioca a calcio ma è un giocatore di esports. Ciò che li accomuna è però la passione per il calcio. Andres si è conquistato a suon di risultati l’appellativo di ... Leggi su esports247 (Di martedì 5 gennaio 2021)sta ripercorrendo le gesta. Chi di voi non si ricorda di quella squadra fantastica! Stiamo parlandoche nell’edizione 2003-2004 della Premier League, campionato inglese di calcio, ha dominato la stagione senza perdere mai nemmeno una partita. I protagonisti di quella squadra erano Thierry Henry, Patrick Vieira e tanti altri, tutti guidati da Arsene Wenger. In quel campionato i Gunners raccolsero 26 vittorie e 12 pareggi vincendo il campionato. Il giovane danesesta ripercorrendo i passi di quella fantastica squadra. Ovviamente a suo modo dato che non gioca a calcio ma è un giocatore di esports. Ciò che li accomuna è però la passione per il calcio. Andres si è conquistato a suon di risultati l’appellativo di ...

esports247_it : Anders Vejrgang, campione di Fifa 21, segue le orme dell'Arsenal degli Invincibili - eSportsMag_it : FIFA 21, Anders #Vejrgang come l’Arsenal degli Invincibili #FIFA - massi_dipa : Cosa hanno in comune l'#Arsenal della stagione 2003-04 e il prodigio danese #AndersVejrgang? Lo zero alla casella s… -

Ultime Notizie dalla rete : Anders Vejrgang FIFA 21, Anders Vejrgang non si ferma più: raggiunte le 360 vittorie Corriere dello Sport.it FIFA 21: 330–0 è il record mondiale in modalità FUT ed è in mano a un quattordicenne

Anders Vejrgang ha solo 14 anni, ma probabilmente è già il più forte giocatore di FIFA 21 in circolazione, con 330 vittorie consecutive in modalità FUT.

FIFA 21: un quattordicenne stabilisce il record mondiale di FUT, 330-0

Il giovane Anders Vejrgang ha stabilito il record mondiale di FUT su FIFA 21, arrivando a vincere la sua partita consecutiva numero 330 ...

Anders Vejrgang ha solo 14 anni, ma probabilmente è già il più forte giocatore di FIFA 21 in circolazione, con 330 vittorie consecutive in modalità FUT.Il giovane Anders Vejrgang ha stabilito il record mondiale di FUT su FIFA 21, arrivando a vincere la sua partita consecutiva numero 330 ...