Ancora maltempo sull'Italia, neve a quote basse e disagi al Nord. Il video (Di martedì 5 gennaio 2021) Ancora maltempo sull'Italia, neve a quote basse e disagi al Nord Roma, 5 gen. (askanews) – Alla vigilia dell'Epifania Ancora maltempo sull'Italia con precipitazioni diffuse sulle regioni centrali, al Nordovest e in Campania e neve abbondante sugli Appennini centrali sopra i 5-600 metri, soprattutto tra Lazio e Abruzzo e fino a quote prossime alla pianura al Nordovest. Ancora difficile la situazione in Veneto, Friuli Venezia Giulia e alcune zone della Toscana per l'emergenza neve con numerosi interventi dei vigili del fuoco anche per assistere le persone in molte località rimaste isolate con la ...

