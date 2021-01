Anche Ricciardi è pessimista sulla scuola: 'Non ci sono le condizioni per una riapertura' (Di martedì 5 gennaio 2021) Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'Università Cattolica ha esposto sulla scuola una linea, quella dettata da Ricciardi, ... Leggi su globalist (Di martedì 5 gennaio 2021) Walter, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'Università Cattolica ha espostouna linea, quella dettata da, ...

Ilcommissariori : RT @piecesofwhat_: r4i direi che è anche ora di mandare in onda il promo de ''il commissario ricciardi'' - sherlockgot1 : RT @piecesofwhat_: r4i direi che è anche ora di mandare in onda il promo de ''il commissario ricciardi'' - Yuri93942 : RT @globalistIT: - globalistIT : - miaamataalice : RT @piecesofwhat_: r4i direi che è anche ora di mandare in onda il promo de ''il commissario ricciardi'' -