Anche l’Italia ci prova, ma il vaccino Reithera è ancora alla fase 1 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggi l’Agenzia europea del farmaco darà il suo parere sull’autorizzazione del vaccino anti-Covid-19 sviluppato dalla statunitense Moderna. Il verdetto positivo appare scontato, visti i risultati positivi già pubblicati. Da qui a marzo l’Italia riceverà 1,3 milioni di dosi del vaccino, più altri 9 tra aprile e settembre. Il vaccino ha un’efficacia analoga a quello Pfizer ma può essere conservato in un normale freezer. Negli Usa, il direttore del programma di sviluppo dei vaccini “Warp Speed” Moncef Slaoui ha proposto di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggi l’Agenzia europea del farmaco darà il suo parere sull’autorizzazione delanti-Covid-19 sviluppato dstatunitense Moderna. Il verdetto positivo appare scontato, visti i risultati positivi già pubblicati. Da qui a marzoriceverà 1,3 milioni di dosi del, più altri 9 tra aprile e settembre. Ilha un’efficacia analoga a quello Pfizer ma può essere conservato in un normale freezer. Negli Usa, il direttore del programma di sviluppo dei vaccini “Warp Speed” Moncef Slaoui ha proposto di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

DPCgov : Poche ore dopo il violento #terremoto che ha colpito la Croazia, l'Italia ha disposto l'invio di 100 tende per l'as… - simonebaldelli : Da @berlusconi parole di grande saggezza anche in tema di #vacciniCovid. @forza_italia è stata la prima a chiedere… - Tg3web : Anche l'Italia ha messo a punto il proprio vaccino, la cui sperimentazione ha concluso con successo la fase uno. Il… - Privilegius : RT @_ThousandN: Sarebbe divertente se L'ASL di Torino fermasse la Juve per 15 giorni, mandando in frantumi non solo la serie A, ma anche la… - 811Proudman : RT @santillana63: In italia basta avere il 2% ma con tutta l'informazione a favore è come avere il 51%..ovviamente devi avere anche un pubb… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche l’Italia La “remise en forme” dedicata alle mamme: Mommy-makeover Fortune Italia