"Amen e awoman", la preghiera del deputato scatena la polemica. Provocazione o ignoranza? (Di martedì 5 gennaio 2021) "Amen e awoman" , ignoranza o Provocazione che sia è polemica negli Stati Uniti per la preghiera recitata in apertura dei lavori del 117esimo Congresso Usa dal pastore protestante Emanuel Cleaver, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) "" ,che sia ènegli Stati Uniti per larecitata in apertura dei lavori del 117esimo Congresso Usa dal pastore protestante Emanuel Cleaver, ...

Capezzone : Dopo #Amen and #Awoman, direi che abbiamo visto e sentito tutto sul politicamente corretto. Siamo all’autoparodia i… - Capezzone : Su @atlanticomag @AdrianoSut definitivo sul surreale caso #amenandawoman - FidanzaCarlo : I danni del #politicamentecorretto arrivano anche al #congresso degli #StatiUniti. I #Dem storpiano pure la parola… - mariangelaevita : Ma che cazzo me ne frega a me di sto pastore americano di amen e awoman che mi state a riempire tutti i giornali… - PaolaLoCascio : RT @repubblica: 'Amen e Awoman', il pastore dem chiude così la preghiera al Congresso: polemiche -