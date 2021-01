Altra Neve in arrivo, fino a bassa quota e in pianura: tutti i dettagli e le novità (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ostica depressione fredda, che ingloba l’Europa Centro-Meridionale, abbraccia anche l’Italia. Gli effetti del maltempo si avvertono in pieno sulla nostra Penisola. Le correnti fredde. a supporto della depressione, innescano contrasti esplosivi nell’impatto con il Mediterraneo. Tanta Neve in arrivoVista la presenza di un minimo vorticoso a tutte le quote, posizionato sulla Francia Meridionale, l’aria fredda investe l’Italia attraverso correnti occidentali, che tendono ad umidificarsi ulteriormente transitando sulla superficie marina, favorendo così ulteriormente le precipitazioni. Imminenti nevicate, le previsioni Un nuovo impulso instabile sta arrivando su molte regioni d’Italia al Centro-Nord, dove quindi ci attendiamo un’intensificazione delle precipitazioni. Martedì le nevicate torneranno a colpire buona parte dell’Appennino Centro-Settentrionale ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ostica depressione fredda, che ingloba l’Europa Centro-Meridionale, abbraccia anche l’Italia. Gli effetti del maltempo si avvertono in pieno sulla nostra Penisola. Le correnti fredde. a supporto della depressione, innescano contrasti esplosivi nell’impatto con il Mediterraneo. TantainVista la presenza di un minimo vorticoso a tutte le quote, posizionato sulla Francia Meridionale, l’aria fredda investe l’Italia attraverso correnti occidentali, che tendono ad umidificarsi ulteriormente transitando sulla superficie marina, favorendo così ulteriormente le precipitazioni. Imminenti nevicate, le previsioni Un nuovo impulso instabile sta arrivando su molte regioni d’Italia al Centro-Nord, dove quindi ci attendiamo un’intensificazione delle precipitazioni. Martedì le nevicate torneranno a colpire buona parte dell’Appennino Centro-Settentrionale ...

Advertising

DavidSassoli : È inaccettabile che oltre 900 persone abbiano passato un'altra notte sulla neve a Lipa,#Bosnia . Chiedo alle autori… - silvi805 : @AryaSeven7 Ho tanti pensieri per la testa e davvero non riesco a dire “sono felice per lei” perché fino a 2 giorni… - Carlotta9125 : RT @maurobiani: #Bosnia #Lipa #migranti #persone L’uomo di neve. L'altra vignetta oggi su @repubblica - CorriereQ : Neve Appennino, è emergenza. Altra copiosa nevicata in arrivo - Cami71Michele : @Notcholino @maurosalza Qui da almeno 15 anni in città non arrivava così... Avevo altra età... ?? E spalavo. Stanott… -