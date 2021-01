Alto Adige, nelle scuole arrivano i cani anti-Covid: “Distinguono i positivi dai sani” – Video (Di martedì 5 gennaio 2021) La scuola in Alto Adige riprenderà il 7 gennaio con la novità della didattica in presenza alle scuole superiori fino al 75%. Molti istituti rimarranno al 50% ma dovranno rispettare la disposizione di non spezzare le classi. Previsti test antigenici mirati per docenti e studenti, analisi salivari e la grande novità: la presenza dei cani anti-Covid agli ingressi di alcuni istituti. La fiducia nell’esperimento è tanta, anche se non sono mancati i pareri discordanti (secondo alcuni esperti, l’addestramento dei cani sarebbe stato troppo rapido). In ogni caso la giunta provinciale è pronta a proporlo nelle scuole. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) La scuola inriprenderà il 7 gennaio con la novità della didattica in presenza allesuperiori fino al 75%. Molti istituti rimarranno al 50% ma dovranno rispettare la disposizione di non spezzare le classi. Previsti testgenici mirati per docenti e studenti, analisi salivari e la grande novità: la presenza deiagli ingressi di alcuni istituti. La fiducia nell’esperimento è tanta, anche se non sono mancati i pareri discord(secondo alcuni esperti, l’addestramento deisarebbe stato troppo rapido). In ogni caso la giunta provinciale è pronta a proporlo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

