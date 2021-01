Allerta meteo in Campania fino al 7 gennaio: attesi vento e forti temporali (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Allerta meteo in Campania è stata prorogata fino al prossimo 7 gennaio. attesi ancora temporali e venti Il maltempo in Campania continua a preoccupare. La Protezione Civile ha infatti deciso di prorogare l’Allerta meteo fino alle ore 9 di giovedì 7 gennaio. Stando alle indicazioni, pare ci saranno ancora forti temporali e raffiche di vento, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) L’inè stata prorogataal prossimo 7ancorae venti Il maltempo incontinua a preoccupare. La Protezione Civile ha infatti deciso di prorogare l’alle ore 9 di giovedì 7. Stando alle indicazioni, pare ci saranno ancorae raffiche di, L'articolo proviene da Inews.it.

DPCgov : ??? Temporali e venti di burrasca al sud domani, sabato #2gennaio #protezionecivile Leggi l'avviso meteo ??… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, #3gennaio, in dieci regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, venerdì #1gennaio, in sei regioni ?? Consulta il bollettino #protezionecivile #31dicembre… - MondoNapoli : Maltempo a Napoli, prolungata l'allerta meteo! La nota del sindaco De Magistris: i dettagli -… - statodelsud : Maltempo Campania, prorogata allerta meteo fino alle 9 del 7 gennaio -