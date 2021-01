Alle ambulanze chiesto di selezionare i pazienti | ' In ospedale solo chi ha possibiltà di salvarsi' La richiesta choc negli Usa

(Di martedì 5 gennaio 2021) Agli operatori delledella contea di Los Angeles, in California, è statodi non trasportare inche hanno possibilità molto basse di sopravvivere. La direttiva ...

Agli operatori delle ambulanze della contea di Los Angeles, in California, è stato chiesto di non trasportare in ospedale pazienti che hanno possibilità molto basse di sopravvivere.È il caso soprattutto della Germania che prolunga il lockdown fino a fine gennaio, del Regno Unito che non prevede di uscirne prima di marzo, della Danimarca che introduce nuove restrizioni e inaspris ...