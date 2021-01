Allarmi, c’è la pasta fascista… crociata antifà contro le abissine, marca La Molisana (Di martedì 5 gennaio 2021) Hanno toccato il fondo. E il fondo è la nuova crociata antifascista sui social contro le “abissine” , un formato di pasta della marca la Molisana. Sono conchiglie rigate, ma richiamano il passato coloniale con quel nome così “indecente”. Che poi la stessa casa che le produce, la Molisana, le definisce ironicamente “di sicuro sapore littorio”, ammiccando al colonialismo anni Trenta. La frase incriminata sugli anni Trenta Ecco la frase incriminata del pastificio: “Negli anni Trenta l’Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di pasta: Tripoline, Bengasine, Assabesi e abissine. La pasta di semola diventa elemento aggregante? Perché no! Di sicuro sapore littorio, il nome delle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021) Hanno toccato il fondo. E il fondo è la nuovaantifascista sui socialle “” , un formato didellala. Sono conchiglie rigate, ma richiamano il passato coloniale con quel nome così “indecente”. Che poi la stessa casa che le produce, la, le definisce ironicamente “di sicuro sapore littorio”, ammiccando al colonialismo anni Trenta. La frase incriminata sugli anni Trenta Ecco la frase incriminata del pastificio: “Negli anni Trenta l’Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di: Tripoline, Bengasine, Assabesi e. Ladi semola diventa elemento aggregante? Perché no! Di sicuro sapore littorio, il nome delle ...

LaStampa : Andrea Russi è un radiologo al San Luigi: c’è chi crea pericolosi allarmi: “Io sto bene, mi preoccupa che in un mo… - cla_juve_38 : Qua c’è stato un tuono fortissimo e lunghissimo tremava tutta la finestra, sono saltati degli allarmi - marialetiziama9 : RT @beatrice_tom: Bar chiusi ristoranti chiusi ma i contagi sono al rialzo La tempesta finirà quando il responsabile di questi allarmi a co… - ski12665 : RT @Against_Caste: “Ha fatto l’iniezione e ora è in coma”. La bufafa No Vax sul consigliere 5 Stelle Andrea Russi è un radiologo al San Lu… - Mariang47614228 : RT @beatrice_tom: Bar chiusi ristoranti chiusi ma i contagi sono al rialzo La tempesta finirà quando il responsabile di questi allarmi a co… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarmi c’è : “Felici di ritirare Premio Minerva dedicato alle aziende che valorizzano il ruolo delle donne†Yahoo Notizie