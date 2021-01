Alfa Romeo Tonale in arrivo a fine 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 2021 è l’anno dell’Alfa Romeo Tonale, il secondo SUV della casa del Portello. Dopo la Stelvio, il Biscione punta molto su questo settore, in modo da contrastare l’immancabile concorrenza tedesca. Secondo quanto riportato da diversi siti web, la Tonale sarà presentata nella sua versione definitiva nel settembre 2021, data in cui partiranno gli ordini. Leggi su periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilè l’anno dell’, il secondo SUV della casa del Portello. Dopo la Stelvio, il Biscione punta molto su questo settore, in modo da contrastare l’immancabile concorrenza tedesca. Secondo quanto riportato da diversi siti web, lasarà presentata nella sua versione definitiva nel settembre, data in cui partiranno gli ordini.

