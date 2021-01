Alessia Ventura, l’ex Letterina è incinta: la foto del pancione sui social (Di martedì 5 gennaio 2021) Alessia Ventura, modella e showgirl classe 1980 celebre soprattutto per essere stata una delle Letterine di Passaparola, ha annunciato annuncia di essere in dolce attesa con una foto sui social. È la prima gravidanza della Ventura, compagna dell’ex calciatore Gabriele Schembari. Alessia Ventura incinta: la novità del 2021 Il 2021 inizia con una bella notizia in casa Ventura-Schembari. Il primo dell’anno, infatti, Alessia ha postato una foto su Instagram mostrando il pancione. Accanto a lei il fidanzato, Gabriele Schembari, appoggia la mano con un gesto affettuoso sul ventre della modella. Poche parole accompagnano l’immagine, che già parla da sé: “Ti ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 gennaio 2021), modella e showgirl classe 1980 celebre soprattutto per essere stata una delle Letterine di Passaparola, ha annunciato annuncia di essere in dolce attesa con unasui. È la prima gravidanza della, compagna delcalciatore Gabriele Schembari.: la novità del 2021 Il 2021 inizia con una bella notizia in casa-Schembari. Il primo dell’anno, infatti,ha postato unasu Instagram mostrando il. Accanto a lei il fidanzato, Gabriele Schembari, appoggia la mano con un gesto affettuoso sul ventre della modella. Poche parole accompagnano l’immagine, che già parla da sé: “Ti ...

