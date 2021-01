Alessandro Cecchi Paone l’ex moglie Cristina ammette: “è stato doloroso” (Di martedì 5 gennaio 2021) Alessandro Cecchi Paone l’ex moglie Cristina interviene a Oggi è un altro giorno, in onda proprio questo pomeriggio e racconta un retroscena importante. Alessandro Cecchi Paone (Instagram, screenshot)Oggi è un altro giorno è in onda con una nuova puntata che in studio su Rai Uno con Serena Bortone, ospita il giornalista e opinionista Cecchi Paone, con le sue parole ha raccontato la sua vita personale e professionale. Ad intervenire poi è stata la sua ex moglie Cristina che dopo diversi anni insieme, ha appreso dallo stesso conduttore la sua scelta di voler chiudere il rapporto perchè interessato agli uomini, cosa che come lei stessa ha ammesso ha ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021)interviene a Oggi è un altro giorno, in onda proprio questo pomeriggio e racconta un retroscena importante.(Instagram, screenshot)Oggi è un altro giorno è in onda con una nuova puntata che in studio su Rai Uno con Serena Bortone, ospita il giornalista e opinionista, con le sue parole ha raccontato la sua vita personale e professionale. Ad intervenire poi è stata la sua exche dopo diversi anni insieme, ha appreso dallo stesso conduttore la sua scelta di voler chiudere il rapporto perchè interessato agli uomini, cosa che come lei stessa ha ammesso ha ...

