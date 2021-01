Alessandro Cecchi Paone, chi è e cosa fa la ex moglie Cristina Navarro. Sono stati sposati per dieci anni (Di martedì 5 gennaio 2021) Alessandro Cecchi Pone è stato sposato per 10 anni con Cristina Navarro, una donna di origini spagnole. Il loro matrimonio si è concluso quando il giornalista si è innamorato di un loro amico. La loro unione è durata fino al 203: tra loro loro è rimasta una splendida amicizia. La Navarro è una traduttrice e – dopo il matrimonio finito con il divulgatore scientifico – è tornata a vivere in Spagna. Sulla sua vita privata si sa davvero poco, perché è una donna molto riservata e amante della propria privacy. Lei e Cecchi Paone si Sono conosciuti nei primi anni ’90, grazie ad un incontro fortuito: all’epoca lui – dopo la laurea in Scienze politiche – si era trasferito in Spagna e lì si innamorò di questa ragazza. “Abbiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021)Pone è stato sposato per 10con, una donna di origini spagnole. Il loro matrimonio si è concluso quando il giornalista si è innamorato di un loro amico. La loro unione è durata fino al 203: tra loro loro è rimasta una splendida amicizia. Laè una traduttrice e – dopo il matrimonio finito con il divulgatore scientifico – è tornata a vivere in Spagna. Sulla sua vita privata si sa davvero poco, perché è una donna molto riservata e amante della propria privacy. Lei esiconosciuti nei primi’90, grazie ad un incontro fortuito: all’epoca lui – dopo la laurea in Scienze politiche – si era trasferito in Spagna e lì si innamorò di questa ragazza. “Abbiamo ...

GieffeMai : RT @gieffepparo: Carmen Di Pietro, Simona Izzo, Corinne Cléry, Lisa Fusco, Lory Del Santo, Ivan Cattaneo, Alessandro Cecchi Paone, Elisa De… - BunnyWangji : @leviohno In realtà niente di che, Alessandro Cecchi Paone, che è pure una persona che stimo abbastanza, ha parlato… - zazoomblog : Cristina Navarro ex moglie Alessandro Cecchi Paone- Non ci siamo mai ingannati - #Cristina #Navarro #moglie… - Mamox__ : Ohhh, a #oggieunaltrogiorno finalmente un volto nuovo, pulito, sincero. Una delle rare occasioni che si fa vedere i… - Frances01191542 : a proposito di bisfenolo alessandro cecchi paone si dispiace che la moglie non abbia il pene secondo me dovrebbe… -