Albania | Moriero e Miccoli alla guida della Dinamo Tirana

L’allenatore leccese, ora alla guida della formazione in testa al campionato di Serie B albanese, si è presentato alla stampa. Con lui, nelle vesti di vice e responsabile del settore giovanile, c’è Fa ...

TIRANA (Albania) – Una coppia tutta leccese ha iniziato il suo lavoro nel massimo campionato albanese. Sulla panchina della Dinamo Tirana sono arrivati infatti Francesco Moriero, ex ala tornante, nato ...

