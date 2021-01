ADR e Alitalia digitalizzano certificati negatività su voli Covid Tested

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Aeroporti di Roma esempre più all’avanguardia in sicurezza ed innovazione. L’ultima novità riguarda iper New York, per i quali sono stati digitalizzati i risultati del tampone negativo a vantaggio della semplificazione e con un notevole risparmio di tempo sull’imbarco. Per la nuova normalità è stata avviata una sperimentazione con l’apposita app AOKpass, sviluppata in collaborazione con l’ICC – International Chamber of Commerce. Il funzionamento è semplice: una volta scaricata l’app AOKpass sul proprio dispositivo mobile, i viaggiatori riceveranno il risultato del test effettuato nello scalo di Fiumicino con un codice QR che potrà essere scannerizzato dall’addetta all’imbarco. La digitalizzazione di questo processo, frutto della collaborazione dei medici dell’Usmaf del ...