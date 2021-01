Adr-Alitalia | al via digitalizzazione certificati negatività

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – Aeroporti di Roma eancora all’avanguardia nei protocolli per viaggiare in estrema sicurezza durante la pandemia. Parte da oggi la nuova sperimentazione che permette ai passeggeri diretti a New York con i voliCovid Tested di presentare all’imbarco un certificato digitale di negativita’ del test rapido antigenico Covid-19, effettuato in aeroporto, tramite l’app AOKpass (sviluppata in collaborazione con l’ICC – International Chamber of Commerce), risparmiando cosi’ ulteriore tempo nelle procedure di viaggio. E’ quanto si legge in una nota. Il funzionamento e’ semplice: una volta scaricata l’app AOKpass sul proprio dispositivo mobile e dopo aver effettuato il test nello scalo di Fiumicino, i viaggiatori riceveranno il risultato con un codice QR che autentica e memorizza in modo sicuro il risultato di negativita’ sul proprio ...