Accusa | linciaggio | assoluzione Il caso Oliverio e il silenzio dei moralizzatori

(Di martedì 5 gennaio 2021) “Se Marioè un uomo d’onore deve dimettersi. Solo così avrà il rispetto mio e dei calabresi”, parlava così Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, dopo aver saputo dell’inchiesta “Lande desolate” che riguardava. Era la fine del 2018 e l’allora governatore della Calabria veniva sottoposto all’obbligo di dimora, annullato qualche mese dopo dalla Cassazione. Il politico, indagato per corruzione e abuso d’ufficio con altre persone - tra cui la deputata del Pd Enza Bruno Bossio e suo marito Nicola Adamo - aveva da subito respinto ogni. E non si era dimesso. Ieri il giudice dell’udienza preliminare di Catanzaro ha stabilito che Marioera ed è innocente. L’ex governatore dem calabrese è stato assolto nel rito abbreviato con formula piena: “Perché il fatto non ...