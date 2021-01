Abusi e incesto Questo stimatissimo europarlamentare? Orrore in famiglia | lo scandalo che travolge la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) È una storia di silenzi, accuse e incesti quella dellaKouchner in Francia. Camille Kouchner, 45 anni, avvocata e figlia di Bernard Kouchner, medico umanitario ed ex ministro degli Affari Esteri, sta per pubblicare un libro con delle rivelazioni scottanti sul suo patrigno, Olivier Duhamel, 70 anni, celebre politologo parigino e deputato europeo socialista dal 1997 al 2004. L'uomo, che fino a ieri pomeriggio era il presidente della prestigiosa “Fondation nationale des sciences politiques”, si è dimesso pochi minuti dopo che i giornali francesi hanno cominciato a pubblicare i primi estratti del libro di Camille, La familia grande. L'avvocata racconta che dopo il divorzio dei genitori, a partire dagli otto anni, è cresciuta con il fratello maggiore Julien, con il gemello, sua madre Evelyn Pisier e il suo secondo marito, Duhamel, divenuto il pilastro della ...