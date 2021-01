Aboliti i dazi sui vini italiani ed europei in Ucraina

Leggi su winemag

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ha effetto dal primo gennaio 2021 l’abolizione deisuiedin. L’annuncio arriva dal Dipartimento per il commercio internazionale e la cooperazione economica e l’integrazione europea, organismo che risponde al Ministero per lo Sviluppo economico, del Commercio e dell’Agricoltura guidato da Igor Rostislavovich Petrashko. Lo scorso anno, l’ex Repubblica sovietica ha importato vino per un valore di circa 147 milioni di dollari dall’Unione europea. Iall’importazione erano compresi tra 0,3 e 0,4 euro al litro. La loro eliminazione è la ciliegina sulla torta – in ambito viticolo – degli accordi politici e commerciali dell’con l’Ue. Un percorso avviato a tutto tondo nel 2014 e divenuto effettivo nel 2017, ...