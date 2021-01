A2a | acquista 27 | 7% di Saxa Gres | all’avanguardia in circular economy

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 gennaio 2021) Milano, 5 gen. (Adnkronos) – Prosegue la crescita di A2a nel settore dell’economia circolare. Il gruppo ha siglato un accordo per rilevare il 27,7% del capitale di, gruppo imprenditoriale di Anagni (Frosinono) nato nel 2015 per introdurre i principi dell’economia circolare nel settore della produzione di ceramiche.è “la primaFactory a realizzare pavimentazione urbana con un innovativo processo end of waste che permette il recupero di materiali provenienti dal ciclo dei rifiuti, come ad esempio le ceneri prodotte dai termovalorizzatori, e il loro riutilizzo per la realizzazione di un nuovo prodotto”, spiega una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.