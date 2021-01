A Vicenza 5 mila borracce eco in dono a tutti gli alunni delle scuole primarie

Leggi su agi

(Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Cinquegli alunni dellestatali "per unasempre più plastic free". E' l'iniziativa del comune che consentirà ogni mese un risparmio di 10euro e 36,6 tonnellate in meno di CO2 grazie alle 2.187 bottigliette di plastica che non saranno più distribuite ogni giorno in mensa. Le 5.000saranno consegnate da giovedì 7 gennaio al ritorno sui banchi di scuola. Ad offrirle, ViAcqua, nell'ambito delle iniziative per valorizzare l'acqua dell'acquedotto cittadino e ad abbattere il consumo della plastica. Questa mattina hanno presentato l'iniziativa l'assessore all'istruzione Cristina Tolio, l'assessore all'ambiente Simona Siotto e il presidente di Viacqua Angelo Guzzo. “D'ora in avanti – ha ...