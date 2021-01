A Rocca di Cambio i maestri di sci danno spettacolo nelle vie del paese – Il video (Di martedì 5 gennaio 2021) A Rocca di Cambio, il Comune più alto dell’Appennino con i suoi 1.434 metri di quota in provincia dell’Aquila, sebbene le piste da sci siano chiuse a causa dell’epidemia di Coronavirus, i maestri dello sci club Campo Felice Rocca di Cambio hanno dato spettacolo con salti e curve tra i vicoli del paese, complice una copiosa nevicata che ha depositato una coltre spessa tra 80 e 100 centimetri. L’esibizione dimostra la voglia di ricominciare al più presto, in una delle località più suggestive e conosciute dagli amanti degli sport invernali del Centro Italia. video: Ansa video Leggi anche: Arriva l’ordinanza: gli impianti sciistici non torneranno dopo le Feste. Riapertura per il 18 gennaio – Il documento Coronavirus, scuola, ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) Adi, il Comune più alto dell’Appennino con i suoi 1.434 metri di quota in provincia dell’Aquila, sebbene le piste da sci siano chiuse a causa dell’epidemia di Coronavirus, idello sci club Campo Felicedihanno datocon salti e curve tra i vicoli del, complice una copiosa nevicata che ha depositato una coltre spessa tra 80 e 100 centimetri. L’esibizione dimostra la voglia di ricominciare al più presto, in una delle località più suggestive e conosciute dagli amanti degli sport invernali del Centro Italia.: AnsaLeggi anche: Arriva l’ordinanza: gli impianti sciistici non torneranno dopo le Feste. Riapertura per il 18 gennaio – Il documento Coronavirus, scuola, ...

Agenzia_Ansa : A Rocca di Cambio in #Abruzzo si scia per le strade del paese. Le #piste sono chiuse per il #covid, i maestri di… - studiogiametta : RT @Agenzia_Ansa: A Rocca di Cambio in #Abruzzo si scia per le strade del paese. Le #piste sono chiuse per il #covid, i maestri di #sci dan… - ArmandaGelsomin : RT @Agenzia_Ansa: A Rocca di Cambio in #Abruzzo si scia per le strade del paese. Le #piste sono chiuse per il #covid, i maestri di #sci dan… - Federica76 : A Rocca di Cambio si scia tra le strade del paese - Video Virgilio - AlexBongini : RT @RepubblicaTv: Piste chiuse, nel Comune più alto dell'Appennino si scia tra i vicoli del borgo: A Rocca di Cambio si scia tra i vicoli d… -