A Pavia un vero pasticcio: arrivano dosi di vaccino con le siringhe sbagliate (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono arrivati a Pavia kit acquistati e inviati dal commissario straordinario Arcuri con un migliaio di siringhe sbagliate, da cinque millilitri anziché da uno. Si tratta di siringhe non adatte alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Pavia vero Pavia, un migliaio di siringhe sbagliate La Prealpina A Pavia un vero pasticcio: arrivano dosi di vaccino con le siringhe sbagliate

Sono state utilizzate le scorte in magazzino per le vaccinazioni che avvengono al Policlinico San Matteo e all'ospedale di Voghera ...

