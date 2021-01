A Ferrara stranieri discriminati per gli alloggi popolari e Salvini esulta | ' Prima gli italiani'

miconsentatwitt : RT @globalistIT: - globalistIT : - giannisassari08 : RT @ilgiornale: La graduatoria del Comune di Ferrara, a guida leghista: nei primi 157 posti ci sono famiglie italiane o stranieri con citta… - enzo_laratta : RT @ilgiornale: La graduatoria del Comune di Ferrara, a guida leghista: nei primi 157 posti ci sono famiglie italiane o stranieri con citta… - VOTALEGA : @GiancarloDeRisi Italiani sono anche state considerate famiglie di stranieri con cittadinanza italiana. E i genitor… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara stranieri

Il leader della Lega: "'Nuova graduatoria per l'assegnazione degli alloggi popolari: a Ferrara, grazie al regolamento voluto dal sindaco leghista, nelle prime 157 posizioni ci sono italiani in situazi ...Nell’ultima graduatoria per l’assegnazione delle case popolari a Ferrara tutti i 157 posti disponibili sono stati assegnati a famiglie italiane. Una modifica del regolamento, elaborata dalla giunta gu ...