A Ferrara stranieri discriminati per gli alloggi popolari e Salvini esulta: 'Prima gli italiani' (Di martedì 5 gennaio 2021) Vi ricordate le melensa retorica sugli immigrati regolari che sono suoi fratelli? Ma poi, nei fatti, dall'assegnazione delle case alle mense scolastiche o ai servizi dove governa la Lega e la destra è ... Leggi su globalist (Di martedì 5 gennaio 2021) Vi ricordate le melensa retorica sugli immigrati regolari che sono suoi fratelli? Ma poi, nei fatti, dall'assegnazione delle case alle mense scolastiche o ai servizi dove governa la Lega e la destra è ...

albertocaldana : Bando case comunali a Ferrara: preoccupazione della Chiesa locale perché esclusi gli stranieri (e gli inquilini mor… - CaressaGiovanni : A #Ferrara stranieri discriminati per gli alloggi popolari e Salv1n1 esulta: 'Prima gli italiani' - bnegri1 : RT @PapeDiaw2013: Ferrara, case popolari solo agli italiani: 157 sui primi 157 in classifica ?Il sindaco leghista di Ferrara Alan Fabbri … - AlexZAP10 : RT @ilgiornale: La graduatoria del Comune di Ferrara, a guida leghista: nei primi 157 posti ci sono famiglie italiane o stranieri con citta… - squopellediluna : Il leader della Lega: ''Nuova graduatoria per l'assegnazione degli alloggi popolari: a Ferrara, grazie al regolamen… -