A Bolzano cani anti Covid scoveranno il virus a scuola: primo esperimento in Italia

cani anti Covid nelle scuole. E' una possibilità. Infatti per la prima volta in Italia, a Bolzano, il test Covid sarà eseguito con l'ausilio di cani addestrati allo scopo. Una novità di cui si era parlato e che ora si concretizza con una apposita procedura.

cani anti Covid nella scuola superiore Peter Anich di Bolzano

Per determinare se dopo le vacanze natalizie esista o meno un rischio di infezione elevato, circa 2300 studenti della provincia saranno sottoposti a test. I cani in particolare fiuteranno il Covid nel liceo scientifico e istituto tecnico per geometri in lingua tedesca 'Peter Anich' di Bolzano.

