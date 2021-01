A Bari medico del 118 positiva al Covid dopo il vaccino

(Di martedì 5 gennaio 2021) BARI – Sta bene e si trova a casa il medico del 118 che risiede nel nord barese risultata positiva al coronavirus e a cui la scorsa settimana è stata somministrata la prima dose di vaccino anti covid. Secondo quanto apprende la Dire, la donna ha avuto lievi sintomi e non è escluso che fosse positiva al virus prima della somministrazione vaccinale senza esserne a conoscenza. Gli esperti ricordano che non c’e’ nesso causale tra il vaccino e la positività

Suo papà, medico in pensione, è, purtroppo, una delle tante vittime di questa infame pandemia. Viene ricoverato alla fine di ottobre, presso il Policlinico Universitario di Bari, per uno shock settico ...È in buone condizioni. Il contagio, spiega l’Asl Bat, potrebbe essere avvenuto prima dell’iniezione o anche dopo. Tuttavia l’immunizzazione si acquisisce «solo dopo la dose di richiamo» ...